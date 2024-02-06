Парень показал неожиданный поступок девушки на первом свидании

Парень показал в TikTok неожиданный поступок, который совершила девушка на первом свидании. Его видео рассмешило многих пользователей сети.

"Мы на первом свидании. Эта девушка заказала целую банку соуса", - подписал ролик автор. Парень снял новую знакомую на видео и показал, что она заказала курицу и огромное количество соуса. Он также с иронией добавил, что девушка очень любит этот соус.

"Тот момент, когда ты понимаешь, что женишься на ней", "Зеленый флаг", "Вот это уверенность", "Я ношу кольцо на случай, если попаду именно в такую же ситуацию", "Женись на ней немедленно", - пошутили пользователи в комментариях под роликом. Многие назвали забавным ситуацию, а также отметили, что хотели бы подружиться с такой девушкой. Позже автор в ответ на комментарии пользователей написал, что свидание прошло хорошо и они с девушкой начали встречаться.