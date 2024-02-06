70-летняя модель восхитила фанатов своей фигурой

Американская актриса и модель Кристи Бринкли показала фигуру в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram.

70-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она позирует в черном слитном купальнике с вязаным поясом на талии. Кроме того, она примерила пляжную накидку белого цвета, соломенную шляпу и солнцезащитные очки. "Так выглядят 70. Вам нечего бояться! Все зависит от тебя, это в твоих силах. (...) Тренируйся и питайся правильно, а также пользуйся солнцезащитным кремом", - подписала она пост, который набрал более 30 тысяч лайков.

Поклонники удивились моложавой внешности манекенщицы, о чем принялись писать в комментариях. "Выглядишь великолепно в любом возрасте!", "70 - это новые 50", "Икона", "В 70 выглядишь лучше, чем в 40", "Невероятное тело для такого возраста", - высказывались они.

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