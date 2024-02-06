В сети назвали способ вычислить 30-летних по одному аксессуару

Пользователи сети назвали способ вычислить 30-летних людей по одному аксессуару. Соответствующие ролики появились в TikTok - юзерша Лиз Джун из Майами, США, заявила на видео, что казаться более старым и отличаться от зумеров миллениалов (люди, родившиеся с 1981 по 1996 год) заставляет наличие кошелька.

"Поколение Z использует в качестве кошелька свой телефон", - отметила она.

В свою очередь, мать троих детей косметолог Келси Мак вспомнила, как из-за данной вещи ее высмеяла 17-летняя сестра. Кроме того, указанный способ хранения денег и карт поднял на смех приятель блогера и комика Трея Кеннеди. На размещенных кадрах он обратился к другу, который его старше, со словами: "Засунь его [кошелек] в свои узкие джинсы, миллениал".