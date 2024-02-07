Необычная находка в багажнике обычного автомобиля разозлила пользователей сети

Пользователь Reddit с ником pky6 опубликовал на портале фото необычной находки, которая ожидала его в багажнике автомобиля. Снимок разозлил многих комментаторов, передает Day.Az.

Автор публикации выложил снимок, на котором видно четырех черно-белых щенков, сидящих в машине и прижимающихся друг к другу. На фото животные выглядели худыми. "Кто-то подбросил в кузов моего грузовика щенков, пока я был в спортзале", - подписал он свой пост.

К посту парень прикрепил фотографию, сделанную позднее в приюте для животных. В комментариях он пояснил, что сам не готов заводить собак, поэтому отвез их в специализированное учреждение. По словам героя истории, щенками занялся ветеринарный врач, так как им требовалась медицинская помощь.

Пользователи сети разозлились на тех, кто мог оставить щенков в чужой машине. "Надеюсь, люди, которые их выбросили, никогда больше не заведут животных", "Непорядочные люди выбросили своих домашних животных", "Нет никаких причин бросать собаку", "Тот, кто сделал это, был абсолютно бессердечным", - возмущались они в комментариях. Читатели предложили автору публикации посмотреть записи с камер наблюдения на парковке, чтобы понять, кто это сделал.

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