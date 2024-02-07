Женщина вернулась к бывшему через 10 лет после расставания

Если партнер хочет поддерживать контакт с бывшими избранницами, нужно установить четкие границы этого общения, считает специалист по отношениям, коуч Колин Нолан. Такой совет она дала женщине, которая вернулась к бывшему возлюбленному, с которым встречалась в юности, и осталась недовольна одной его привычкой, передает Day.Az со ссылкой на издание The Mirror.

По словам 27-летней женщины, недавно она снова начала встречаться с мужчиной, с которым они были в отношениях 10 лет назад. Тогда их роман прервался, потому что они поступили в университеты. Дружба, однако, продолжилась после разрыва, и, завершив отношения с очередным партнерам, женщина решила дать шанс школьной любви.

"Все шло хорошо, пока я не увидела в телефоне мужчины сообщение от его бывшей девушки. Знаю, что плохо, но я заглянула в историю сообщений. Беседы были невинными, но меня задело, что он не сказал, что продолжает общаться с ней", - написала она. Мужчина извинился перед партнершей и отметил, что другая девушка осталась для него другом. Однако теперь автор письма переживает, что ее бойфренд ведет романтические переписки с другими.

В ответ Нолан порекомендовала дать мужчине еще один шанс. "Он хочет отношений с вами, вы знали друг друга годами, сомневаюсь, что он хочет вас упустить. Вы оба встречались с другими, может, вам нужно обозначить границы в общении с предыдущими партнерами. Когда бывшие продолжают присутствовать в жизни, паре может быть сложно выстроить отношения", - сказала специалистка.

Кроме того, Нолан посоветовала женщине дать избраннику понять, что привычки мужчины-одиночки пора пересмотреть.

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