Известный блогер отметила юбилей средневековой вечеринкой

Известная модель и блогер Алеся Энберт, супруга призера Олимпийских игр - 2018 по фигурному катанию Александра Энберта, отметила свое 35-летие вечеринкой в стиле бала Людовика IV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гости должны были прибыть на праздник в нарядах того времени. Актриса мюзиклов, номинант театральных премий "Золотая маска" и "Золотой софит" Дарья Ким исполняла на мероприятии арию Русалочки. Художники рисовали шаржи на гостей в стилистике средевековья.

Сама Алеся Энберт приветствовала публику танцем в стиле бурлеск. Поздравить именинницу приехали актриса Евгения Малахова, travel-блогер Маргарита Иноземцева, Сергей Сухов и многие другие.

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