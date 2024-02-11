Женщина сбросила 66 килограммов благодаря TikTok

Зависимая от вредной еды женщина решилась на шунтирование желудка и похудела вдвое благодаря роликам в социальной сети TikTok. Об этом сообщает Wales Online, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

36-летняя Дэнни Филлипс в прошлом весила 142 килограмма. Она питалась большими порциями и часто перекусывала между приемами пищи. Женщина также регулярно съедала большое количество шоколада, из-за чего непрерывно набирала вес и не могла самостоятельно похудеть.

Из TikTok Филлипс узнала об операциях по снижению веса. По ее словам, алгоритм этого приложения постоянно предлагал ей видео людей, которые перенесли бариатрические операции и благополучно сбросили лишний вес. "Внезапно я подумала: "Вау, а ведь это может сработать и со мной"" - вспоминает она.

Филлипс нашла подходящую клинику и решилась на шунтирование желудка - операцию, в ходе которой формируется "малый желудок" объемом до 100 миллилитров. Из него еда сразу попадает в тонкий кишечник. В результате человек наедается меньшим количеством пищи.

После операции Филлипс удалось избавиться от 66 килограммов избыточного веса. Теперь женщина старается питаться правильно и сохранять здоровый вес. На завтрак она съедает йогурт с фруктами, на обед готовит протеиновый бейгл со сливочным сыром, а также перекусывает протеиновыми батончиками. "Сейчас я чувствую себя намного лучше, я словно другой человек. Окружающие всегда подмечают, какой счастливой я стала", - говорит она.

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