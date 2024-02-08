Поклонники восхитились моложавым внешним видом Гвинет Пэлтроу

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу показала фигуру на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

51-летняя звезда "Железного человека" поделилась серией снимков, на которых примерила несколько комплектов одежды. Так, на одном размещенном кадре знаменитость предстала в белой футболке и джинсовой мини-юбке. Кроме того, она надела кроксы в тон верху и очки с прозрачными линзами. При этом можно заметить, что Пэлтроу отказалась от макияжа и распустила свои волосы.

Поклонники восхитились моложавым внешним видом актрисы, о чем принялись писать в комментариях под постом. "Природная красота в лучшем проявлении", "Такая красивая", "Молодо выглядишь", "Сногсшибательная", "Прекрасные ноги", - высказывались они.

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