Популярная блогерша нашла неожиданный способ визуально увеличить рост и смутила подписчиков. На соответствующие ролик и комментарии обратили внимание в New York Post.

Инфлюэнсер Лаура Медхиар, на которую подписаны 1,8 миллиона человек, поделилась вирусным постом в TikTok. На размещенных кадрах она приклеивала на живот временную татуировку в виде пупка. По ее словам, с помощью фейкового пупка девушки из Азии увеличивают рост при съемках на камеру.

"Это самая странная вещь, которую я когда-либо делала. Мне кажется, что я стала выглядеть не выше, а шире", - высказалась автор публикации. Мнение Медхиар поддержали и зрители. "Меня пугает этот пупок", "Выглядит как дыра в теле", "Такое ощущение, что стало только хуже", - писали они.