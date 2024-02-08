Лана Дель Рей снялась без макияжа и с пистолетом в руках

Американская певица Лана Дель Рей (настоящее имя - Элизабет Вулридж Грант) снялась без макияжа и с оружием в руках. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

38-летняя исполнительница позировала перед камерой на фоне окна со шторами, кресла, где лежала несложенная одежда, и кровати, на которой стояла черная женская сумка. При этом звезда надела белое мини-платье с линией талии под грудью, рукавами-фонариками и объемным бантом в зоне декольте.

Кроме того, артистка не стала наносить косметику, собрала волосы, оставив несколько прядей у лица, и взяла с собой пистолет.

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