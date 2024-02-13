Невеста потребовала от гостей на свадьбе огромные деньги

В Канаде невеста отказалась проводить свадьбу и рассталась с женихом из-за нежелания гостей дарить по 1,5 тысячи канадских долларов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Unilad.

Девушка по имени Сьюзан рассказала, что вместе с возлюбленным решила сыграть роскошную свадьбу по совету местного экстрасенса. На торжество пара планировала потратить около 60 тысяч канадских долларов. Чтобы покрыть расходы, Сьюзан потребовала от каждого из гостей 1,5 тысячи канадских долларов за присутствие на празднике. Однако большинство друзей и близких ответили на ее просьбу отказом.

Невеста пришла в ярость от такой реакции. В результате возлюбленные не только отменили свадьбу, но и приняли решение расстаться. Сьюзан объявила о разрыве в социальных сетях, однако не стала извиняться за то, что требовала деньги от близких. Она заявила, что некоторые родственники и друзья подарили ей гораздо более крупные суммы. "Если вы не могли внести свой вклад, вас не приглашали на нашу эксклюзивную свадьбу. Это праздник, который бывает раз в жизни", - написала она.