Вера Брежнева опубликовала фото с тремя сестрами и матерью

Певица Вера Брежнева поделилась в соцсетях редким семейным фото. Она показала поклонникам снимок с сестрами и матерью, передает Day.Az.

Артистка родилась в Днепродзержинске в семье рабочих. Отец исполнительницы Виктор Галушка был инженером на Приднепровском химическом заводе, а мать Тамара Пермякова - медсестрой на том же предприятии. Певица стала вторым ребенком пары, они уже воспитывали дочь Галину, а в 1984 году у супругов родились двойняшки: Анастасия и Виктория. Поклонники знаменитости отмечали, что Брежнева очень похожа на свою мать и старшую сестру.

Экс-солистка "ВИА Гры" признавалась в личном блоге, что восхищается красотой своей матери и хочет так же выглядеть в зрелые годы. Певица неоднократно отрицала слухи о пластических операциях, которые якобы сделала ее родительница. Артистка говорила, что все дело в генетике - бабушки знаменитости тоже всю жизнь были стройными и выглядели моложе своего возраста. Тамаре Галушке 71 год, однако, по мнению поклонников певицы, женщина "перестала стареть" минимум 10 лет назад.

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