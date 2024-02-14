Девушка узнала правду о возлюбленном благодаря случайному видео в соцсетях

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как случайно узнала правду о возлюбленном благодаря видео в соцсетях. С помощью ролика девушка выяснила, что бойфренд, с которым она в итоге рассталась, изменял ей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор поста написала, что состояла в отношениях с парнем в течение двух лет. "Он говорил, что его обманывали раньше и у него был плохой опыт отношений, поэтому у нас все шло медленно. Но мы никогда не ругались, все было отлично", - отметила девушка.

Героиня истории добавила, что недавно поймала бойфренда на измене. "Мне прислали видео с девушкой, которая сидела в его машине", - вспомнила она. Позже рассказчица обнаружила видео девушки в TikTok, в которых она находилась в квартире ее парня. При этом, как уточнила рассказчица, ролики были сняты, когда они с бойфрендом были в отношениях. "Я спросила, встречается ли она с ним. Она сказала, что они вместе полгода", - возмутилась девушка.

Позже выяснилось, что парень встречался с обеими девушками одновременно. "Он одинаково называл нас, дарил одинаковые подарки", - пожаловалась автор. В ответ на обвинения парень назвал несерьезными отношения с ней. "В тот момент мои руки буквально тряслись, потому что я думала, что он никогда бы так со мной не поступил", - написала героиня истории и добавила, что вторая девушка простила парня и продолжила отношения с ним.

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