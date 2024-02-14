Мужчина нашел старые УЗИ-снимки жены

Мужчина рассказал на портале Reddit, что случайно нашел старые УЗИ-снимки жены и заподозрил ее в обмане. Автор публикации признался, что не знает, как ему поступить со своим открытием, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам 61-летнего рассказчика, они с супругой состоят в браке уже 35 лет, у них двое детей. Недавно мужчина разбирал семейные фотографии и наткнулся на пять УЗИ-снимков, на которых было написано имя его жены. Они были сделаны в конце 90-х годов.

Автор поста отметил, что обнаруженные им медицинские документы очень похожи на УЗИ-снимки, какие делали его жене во время беременности. "Мои дети родились в начале 90-х (...) Я не знаю, что и думать об этом. Она никогда не говорила мне, что у нее была еще одна беременность..., - признался мужчина.

Рассказчик добавил, что допускает возможность, что жена все-таки забеременела от него, а затем пережила выкидыш и не захотела о нем рассказывать. Вместе с тем он предположил, что жена могла изменять ему с хирургом, с которым она тогда работала, и забеременеть от него. Мужчина добавил, что хотел бы поговорить о своем открытии с супругой, однако боится, что этот диалог может разрушить их отношения.

"Это может быть что угодно, кроме ребенка. У меня были очень большие кисты в яичниках, и мне делали УЗИ", "В моей семье случался рак груди, и мне делали УЗИ, причем на снимках есть подозрительные пятна, очень похожие на УЗИ-снимки, когда я была беременна", - отреагировали пользовательницы Reddit. Комментаторы также порекомендовали мужчине поговорить с женой о находке, при этом не обвиняя ее ни в чем.

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