https://news.day.az/popularblog/1637592.html Итальянский дизайнер снялась без макияжа для обложки журнала - ФОТО
Итальянский дизайнер снялась без макияжа для обложки журнала - ФОТО
Итальянский дизайнер Миучча Прада снялась без макияжа для обложки журнала американского Vogue. Соответствующая публикация появилась в официальном Instagram-аккаунте издания.
На размещенном снимке 74-летняя знаменитость позировала перед фотографом в профиль, отказавшись от косметических средств и укладки. При этом женщина надела ярко-красный плащ, белую юбку и джемпер желтого цвета. В качестве аксессуаров стилисты выбрали для Прада серьги-капли и массивное золотое ожерелье.
Известно, что съемка проходила в Венеции.
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