Мать показала платья на свадьбу дочери и подверглась критике в сети

Американская блогерша Стейси Ди показала платья на свадьбу старшей дочери и подверглась критике в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok, которая насчитывает 12,5 тысячи подписчиков, передает Day.Az.

Женщина рассказала, что приобрела четыре наряда, но не определилась, в каком именно пойдет на торжество. В начале видео она предстала перед подписчиками в платьях пудрово-розового и белого цветов. Затем инфлюэнсерша продемонстрировала изделие с кружевами и блестящими розовыми пайетками. "Моя дочь выходит замуж! Пытаюсь найти платье, в котором смогу танцевать!" - подписала она ролик.

Многие зрители заявили, что белые и кружевные модели не подходят для матери невесты. "Лучше последнее, потому что остальные выглядят так, будто ты невеста", "Первые три - свадебные платья", "Четвертое - единственное платье, которое уместно", "Белое оставьте невесте!" - высказывались они в комментариях под постом.

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