Завистливые сверстники избили «слишком красивого» подростка

В Таиланде 15-летнего подростка из провинции Удонтхани избили завистливые сверстники, которые объявили его "слишком красивым". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Thaiger.

Инцидент произошел 11 сентября в районе Бан Дунг. Школьник по имени Муен рассказал, что отправился в парикмахерскую вместе с четырьмя друзьями. По дороге их остановила группа из четырех подростков и вызвала на драку. Когда Муен спросил, в чем причина такой агрессии, противники ответили, что завидуют его красоте. При этом они были вооружены двумя пистолетами.

Подростки начали жестоко избивать Муена, а заступиться его друзья побоялись. В итоге один из юных задир нанес Муену сильный удар по шее, после чего тот потерял сознание. Друзья отвезли его в больницу, где он пришел в себя только через два дня.

Жители населенного пункта, где произошло нападение, рассказали, что в банду входят подростки в возрасте от 12 до 16 лет, и Муен стал не первым, кто пострадал от их действий. Они призвали полицию принять меры против малолетних преступников.

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