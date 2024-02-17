Невеста разочаровалась непрошеными советами консультанта

Невеста (имя и фамилия неизвестны) разочаровалась непрошеными советами консультанта при примерке платья. Соответствующая публикация появилась на Reddit.

Пользовательница платформы с никнеймом DyingGravy разместила пост, в котором рассказала о первом походе в свадебный салон. На размещенном снимке она запечатлена в белом платье, оформленном корсетным верхом и длинным шлейфом. При этом полупрозрачные рукава изделия обнажают ее плечи.

В описании к посту женщина объяснила, что высказывания помощницы, которая принимает участие в подготовке церемонии, ее сильно обидели. "Сегодня у меня была первая примерка, и я думаю, что мое платье слишком мало. Даже свадебный консультант сказала мне: "Только не набирай вес". Я беспокоюсь, что выгляжу неряшливо в этом платье, и когда мне сказали: "Больше никаких гамбургеров или по крайней мере никаких булочек", - это обескуражило меня. У меня есть время похудеть, но не знаю", - призналась автор публикации.