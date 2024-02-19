https://news.day.az/popularblog/1638531.html Звезда «Эйфории» показала эффектное красное платье и новую прическу - ФОТО
Звезда «Эйфории» показала эффектное красное платье и новую прическу - ФОТО
Американская актриса Сидни Суини появилась в эффектном наряде на премии People's Choice Awards в Санта-Монике, штат Калифорния, США. Соответствующий материал публикует Daily Mail.
26-летняя звезда сериала "Эйфория" предстала перед камерами в облегающем красном платье в пол. При этом наряд был оформлен глубоким декольте.
Что касается прически - артистка предпочла прямой пробор, удлиненную гладкую челку и небрежные локоны. В то же время она подчеркнула глаза черными стрелками и тушью и накрасила губы розовой помадой.
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