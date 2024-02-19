Американская актриса Шэрон Стоун показала естественную внешность на обложке журнала Flaunt Magazine. Соответствующая публикация появилась на официальном сайте модного издания.

Так, на одном фото 65-летняя звезда "Основного инстинкта" предстала перед камерой в воде, продемонстрировав крупным планом морщины на лице. На других снимках знаменитость запечатлена в черном объемном платье с высоким разрезом на бедре и сияющих открытых балетках.

Известно, что автором данных кадров стал фотограф Эрик Майкл Рой из Нью-Йорка, который работал с супермоделями Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!