Девушка выгнала свекровь из дома из-за неожиданного поступка

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она возмутилась неожиданным поступком свекрови. Узнав о нем, женщина выгнала мать мужа из своего дома, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор поста написала, что недавно ее супруг попросил свою мать присмотреть за их трехмесячной дочерью, чтобы его жена могла вздремнуть. "В последнее время ребенок совсем не спал, и я просто устала. У нее колики, ее тошнит во сне, так что я почти никогда не сплю", - объяснила она.

По словам героини истории, по приезде свекрови она уложила ребенка, приняла душ и легла вздремнуть. Однако в итоге женщина проснулась от того, что ее дочь кричала. Оказалось, что девочка была в комнате одна.

Рассказчица обнаружила свекровь на крыльце, где она разговаривала по ее телефону. "Я спросила, почему она взяла мой телефон и почему мой ребенок плачет, когда она должна была присмотреть за ней", - пересказала она диалог с матерью мужа.

Женщина ответила, что услышала звонок от сына, решила ответить на улице, чтобы никого не разбудить, и провела там 37 минут. "Я сказала ей, чтобы она убиралась из моего дома", - возмутилась автор поста. Героиня истории добавила, что ее муж разозлился на нее за то, что она выгнала его мать.

В комментариях под постом поведение свекрови автора назвали безответственным. По мнению пользователей, поступок был опасным для жизни ребенка.

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