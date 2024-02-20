Телеведущая случайно выдала семейный секрет в прямом эфире

Ведущая британского канала "Би-би-си" Кавсер Квамер случайно выдала семейный секрет в прямом эфире. Фрагмент с ее оплошностью был опубликован в официальном аккаунте телеканала в соцсети X (бывшая Twitter).

В ролике соведущая Аннабель Тиффин спросила у Квамер, какие у нее планы на выходные. "Вечеринка-сюрприз по случаю дня рождения моей племянницы", - ответила она собеседнице. "Это очень мило. Но ведь это перестанет быть сюрпризом, если она нас смотрит?" - поинтересовалась Тиффин. "Боже мой, я испортила сюрприз", - сказала Квамер. После этого обе ведущие рассмеялись.

Фрагмент эфира вызвал бурные обсуждения в сети: многих пользователей позабавило случившееся. "Это было очень смешно", - написал комментатор Jim Toms. "Нам нужно знать, как прошла вечеринка! Я уже сто лет так не смеялся", - заявил Gary. "Смотрели этот эфир прошлым вечером. Он нас развеселил", - оставил комментарий зритель под ником Fluffé.