43-летняя блогерша раскрыла дешевый способ омоложения в домашних условиях

Блогерша Мелани Сэндфорд раскрыла дешевый способ омоложения в домашних условиях. Соответствующую информацию она разместила в своем TikTok, который насчитывает 408 тысяч подписчиков, передает Day.Az

43-летняя инфлюэнсерша с никнеймом melaniesandford18 продемонстрировала лицо, снятое на камеру крупным планом, без видимых мимических морщин. По словам женщины, добиться такого внешнего вида она смогла с помощью регулярного использования кожуры от арбуза.

На опубликованном видео юзерша воспользовалась упомянутым продуктом и протерла им лицо. "Арбузная корка богата витамином С, который помогает стимулировать выработку коллагена", - отметила она.

Сэндфорд подчеркнула, что данный продукт можно использовать в качестве тоника, который позволит устранить гиперпигментацию. "Вы можете положить корку в морозильник и использовать ее снова", - заключила она.

Пользователи сети оценили рекомендацию блогерши в комментариях под постом. "Не могу дождаться, чтобы попробовать. Завтра, когда буду в городе, непременно куплю арбуз", "Я только что попробовала, и мне понравилось", "Супер!" - высказались они.

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