Жена Джейсона Стейтема показала роскошный наряд

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли появилась на вечеринке в честь премии BAFTA в откровенном наряде. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

36-летняя гражданская жена популярного актера Джейсона Стэйтема вышла в свет в черном боди с длинными рукавами и высоким воротником, а также прозрачной юбке-макси с принтом в горох. Помимо этого, звезда дополнила образ меховой накидкой и черными туфлями-лодочками на высоком каблуке.

В качестве аксессуаров она выбрала многочисленные браслеты, кольцо и ожерелье. Кроме того, стилисты распустили манекенщице длинные светлые волосы и сделали макияж в нейтральных тонах.

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