Кристина Агилера порадовала поклонников новым нарядом

Американская исполнительница Кристина Агилера порадовала поклонников, показав фигуру в откровенном наряде на новом фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 43-летняя певица предстала в коротком прозрачном платье серебристого цвета. Упомянутый наряд состоял из сетки и блестящих декоративных нитей.

Помимо этого, звезда надела черные ботфорты на высоких каблуках и удлиненные кожаные перчатки. Кроме того, знаменитости сделали укладку на коротких волосах и яркий макияж. Свой образ она дополнила ожерельем и золотыми серьгами-кольцами.

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