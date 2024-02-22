https://news.day.az/popularblog/1639414.html Кристина Агилера порадовала поклонников новым нарядом
Кристина Агилера порадовала поклонников новым нарядом
Американская исполнительница Кристина Агилера порадовала поклонников, показав фигуру в откровенном наряде на новом фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.
На размещенных кадрах 43-летняя певица предстала в коротком прозрачном платье серебристого цвета. Упомянутый наряд состоял из сетки и блестящих декоративных нитей.
Помимо этого, звезда надела черные ботфорты на высоких каблуках и удлиненные кожаные перчатки. Кроме того, знаменитости сделали укладку на коротких волосах и яркий макияж. Свой образ она дополнила ожерельем и золотыми серьгами-кольцами.
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