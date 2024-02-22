106-летний пенсионер получил аттестат об окончании школы

В США 106-летний мужчина получил аттестат об окончании средней школы, передает Day.Az со ссылкой на издание UPI.

Как сообщают СМИ, аттестат был вручен Фреду Смоллсу из Каролины. На церемонии присутствовало более 100 человек, а вместе со свидетельством об образовании мужчина также получил почетную грамоту от школы.

Сообщается, что пенсионер после восьмого класса бросил школу и переехал в Вашингтон, чтобы устроиться на работу и помогать содержать семью.

Внучка Смоллса, Барделла Кинни, рассказала, что организовывала это мероприятие больше года. Она рада, что дедушка наконец-то получил аттестат, а это событие стало главной новостью в городе.