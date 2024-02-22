Селена Гомес "съела своего парня"

Пользователи сети высмеяли новый выход американской певицы и актрисы Селены Гомес в свет. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

31-летняя знаменитость была замечена в Париже, когда она направлялась в ресторан. Так, на размещенных фото девушка запечатлена в черном облегающем атласном платье с расклешенной юбкой, капроновых колготках и остроносых туфлях на шпильке. Кроме того, она повязала на голову длинный платок и нанесла на губы красную помаду.

Многие читатели портала не оценили внешний вид исполнительницы и раскритиковали ее следующими фразами: "В последнее время она выглядит ужасно", "Возможно, она съела своего парня", "Раньше у нее было хоть какое-то чувство стиля", "Она как будто постарела на 10 лет и потолстела на столько же", "Ее покусал рой пчел?", "Селена ест круассан по пути на ужин".

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