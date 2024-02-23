Авторшу блога о материнстве осудили за жестокое обращение с детьми

В США авторшу блога о материнстве Руби Франке осудили за издевательства над детьми. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Guardian.

По информации издания, 42-летнюю Франке по обвинению в жестоком обращении с детьми при отягчающих обстоятельствах приговорили к четырем тюремным срокам от одного до пятнадцати лет. Отмечается, что при вынесении приговора женщина извинилась перед своими детьми.

Осужденная вела ныне удаленный YouTube-канал с 2,3 млн подписчиков, где давала советы по воспитанию детей. В августе 2023 года ее арестовали после того, как ее 12-летний сын вылез из окна перевязанный клейкой лентой и с открытыми ранами на теле - он попросил еды и воды у соседки. Позже в аналогичном состоянии нашли одну из дочерей женщины.