Дженнифер Лопес появилась на обложке альбома

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в откровенном наряде для обложки альбома. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

54-летняя знаменитость предстала на розовом фоне в прозрачном комбинезоне из кружева с длинными рукавами. Наряд также состоял из корсетного боди бежевого цвета с глубоким декольте и поролоновыми чашками.

Кроме того, звезда надела темно-розовую меховую накидку и многочисленные аксессуары в виде серег и золотых колец. Стилисты распустили исполнительнице волосы и сделали ей яркий макияж.

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