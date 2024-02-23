https://news.day.az/popularblog/1639794.html Дженнифер Лопес появилась на обложке альбома
Дженнифер Лопес появилась на обложке альбома
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в откровенном наряде для обложки альбома. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.
54-летняя знаменитость предстала на розовом фоне в прозрачном комбинезоне из кружева с длинными рукавами. Наряд также состоял из корсетного боди бежевого цвета с глубоким декольте и поролоновыми чашками.
Кроме того, звезда надела темно-розовую меховую накидку и многочисленные аксессуары в виде серег и золотых колец. Стилисты распустили исполнительнице волосы и сделали ей яркий макияж.
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