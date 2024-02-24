Девушка порылась в мусорном ведре секонд-хенда и удивилась неожиданной находке.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В видео пользовательница похвасталась первой ценной вещью, которую она обнаружила на дне корзины. Так, она показала открытые зеленые туфли, оформленные красной окантовкой и небольшим каблуком, люксового бренда Miu Miu. После этого юзерша продемонстрировала еще одну пару обуви той же марки, но уже закрытую и украшенную красно-белой вертикальной полоской. "Они такие красивые, что у меня перехватило дыхание", - поделилась она своими впечатлениями.

Подписчики поздравили автора ролика в комментариях. "Miu Miu в мусорном баке - это просто дикость", "Благодаря такой удаче ты получила самый настоящий лотерейный билет", "Боги бережливости существуют", - писали они.

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