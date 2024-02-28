Невестка Виктории Бекхэм стала лицом нового выпуска журнала

Невестка Виктории Бекхэм, модель Никола Пельтц-Бекхэм, стала лицом нового выпуска журнала Flaunt Magazine. Фотографии знаменитости опубликованы в Instagram.

На обложке журнала 29-летняя Никола Пельтц-Бекхэм позировала в кадре, прикрыв грудь серебристой сумкой Balenciaga. Она также надела массивное кольцо того же бренда.

Стилисты сделали знаменитости укладку с эффектом мокрых волос, а визажисты - нюдовый макияж с пыльно-розовой помадой. Авторами съемки выступили братья Мореллли.

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