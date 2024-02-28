Женщина сбросила 15 килограммов благодаря необычному решению

Жительница США сбросила 15 килограммов лишнего веса за полгода благодаря изменениям в образе жизни после развода. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на New York Post.

Сара Альбасри приехала в США в 2013 году, спасаясь от гражданской войны в Сирии. Чтобы отвлечься от тягот переезда и чувствовать себя более защищенной, она решила заняться тхэквондо. "Мне было страшно. Я хотела быть сильной. Это сняло весь мой стресс и тревогу. Я чувствовала себя потрясающе и сразу влюбилась в это дело", - вспоминает она. В 2019 году женщина вышла замуж, а спустя год стала инструктором по тхэквондо.

Вскоре Альбасри забеременела, но все равно продолжала тренироваться. Однако после рождения дочери в браке женщины начались проблемы, и это сместило фокус ее внимания с занятий спортом на личную жизнь. В результате Альбасри поправилась до 84 килограммов. Она пыталась избавиться от лишнего веса с помощью диет и таблеток для похудения, но безуспешно.

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