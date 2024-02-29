Мужчина подрался с невестой на свадьбе

В США арестовали 45-летнего мужчину, который подрался на свадьбе с невестой и другими гостями. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в городе Ларго, штат Флорида, вечером в субботу, 24 февраля. Ронтай Стоукс был приглашен на праздничную церемонию, которая проходила в одном из банкетных залов города. В какой-то момент мужчина о чем-то поспорил с невестой, а потом толкнул ее. Девушка упала, а Стоукс схватил стул и швырнул его в стеклянную дверь зала.

Мужчину вывели из зала, однако тот не успокоился и на улице. Когда гости начали выходить из помещения, он стал бросаться на них. Причем от побоев пострадали его мать, племянница и шурин.

В итоге Стоука арестовали полицейские. Мотив его агрессии не раскрывается, однако в протоколе упоминается, что она могла быть связана с количеством употребленного им алкоголя. В данный момент мужчине назначен залог в 30 тысяч долларов.

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