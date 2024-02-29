Отец Хейли Бибер напугал поклонников дочери

Актер Стивен Болдуин обратился к поклонникам с просьбой помолиться за свою дочь, модель Хейли Бибер, и ее супруга, певца Джастина Бибера. Об этом он высказался в Instagram.

Стивен Болдуин опубликовал ролик, в котором Джастин Бибер играет на гитаре и поет песню. Он призвал фанатов помолиться за его дочь и зятя.

"Христиане, пожалуйста, когда вы думаете о Джастине и Хейли, найдите минутку и вознесите небольшую молитву, чтобы они обрели мудрость, защиту и приблизились к Господу", - написал Стивен Болдуин.

Just Jared опубликовал в социальных сетях пост со словами артиста. Интернет-пользователи стали переживать за Хейли и Джастина, а некоторые предположили, что модель беременна.

"Возможно, он просит помолиться, потому что она беременна", "Зачем молиться?", "Да, он просит помолиться, чтобы они не развелись", "Почему у меня такое ощущение, что скоро они объявят о расставании?" - писали в комментариях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!