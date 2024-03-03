Ирина Шейк вышла на подиум в рваной юбке

Супермодель Ирина Шейк приняла участие в показе бренда Courreges, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Как передает Day.Az, французский Vogue опубликовал кадры со знаменитостью в Instagram.

38-летняя Ирина Шейк вышла на подиум в черном худи, темно-серой куртке из денима и юбке-миди с "рваным" подолом в тон. Супермодель также надела высокие сапоги на каблуках. Знаменитости сделали гладкий пучок и макияж с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами.

В начале ноября появились слухи о расставании Ирины Шейк с футболистом Томом Брэди. Однако позже звезду подиумов заметили у дома спортсмена. Тогда источник Page Six заявил, что супермодель не пыталась сохранить этот визит в тайне, "возможно, она даже хотела быть замеченной". В декабре Том Брэди забрал Ирину Шейк из ее отеля во время Art Basel в Майами. Звезды также появились вместе на вечеринке Леонардо Ди Каприо. Но инсайдеры заверили, что между ними ничего не было. На прошлой неделе Ирина Шейк снялась топлес в объятьях мужчины для рекламной кампании.

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