Тревел-блогер побывал в Швеции и пожаловался на «конские цены»

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Швеции и пожаловался на "конские цены" на завтрак. Об этом он поделился в личном блоге на платформе "Дзен".

По словам автора публикации, тот факт, что скандинавские страны очень дорогие, не было для него новостью или чем-то неожиданным. Еще на этапе подготовки к поездке в Стокгольм ему пришлось постараться, чтобы забронировать гостиницу по адекватной цене.

"Но завтрак в моем отеле не был включен, поэтом я отправился позавтракать в ближайшую кафе-булочную, - сообщил тревел-блогер. - И нужно же было мне так лохануться и не пересчитать кроны в рубли на ценниках".

Блогер рассказал, что за небольшую булочку с корицей и капучино путешественник заплатил 105 крон.

"Я вбиваю в телефон пароль WiFi и сразу же получаю банковскую СМС о списании со счета, - добавил он. - Мои глаза округлились! Я аж поперхнулся. На ровном месте потратил 1000 рублей за какую-то булку, которая этих денег и близко не стоит".

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