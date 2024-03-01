Мужчина посмотрел запись с камеры наблюдения у двери дома и неприятно удивился

Пользователь Reddit под ником dreysterr поделился историей о том, как он посмотрел запись с камеры наблюдения у двери дома. Увиденное неприятно удивило его.

Автор поста опубликовал видео с камер наблюдения, на котором курьер доставил посылку к его двери, сфотографировал ее, а затем украл. "Я в течение 73 дней ждал свою посылку, и она наконец-то пришла... А затем сразу же была украдена", - подписал он ролик.

Мужчина рассказал, что отправил письмо в службу поддержки о том, что его посылку украл курьер. "В компании сообщили, с курьером будут разбираться", - добавил он.

В комментариях под постом пользователи поинтересовались у автора, что было в доставленном пакете. "Это был просто мерч! Свитер и рубашка. Вор, должно быть, был очень разочарован", - поиронизировал он. Другие комментаторы назвали глупым поступок курьера и отметили, что он должен был знать, что на крыльце большинства домов установлены камеры.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!