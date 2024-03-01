Мужчина посмотрел запись с камеры наблюдения у двери дома и неприятно удивился - что происходит?
Пользователь Reddit под ником dreysterr поделился историей о том, как он посмотрел запись с камеры наблюдения у двери дома. Увиденное неприятно удивило его.
Автор поста опубликовал видео с камер наблюдения, на котором курьер доставил посылку к его двери, сфотографировал ее, а затем украл. "Я в течение 73 дней ждал свою посылку, и она наконец-то пришла... А затем сразу же была украдена", - подписал он ролик.
Мужчина рассказал, что отправил письмо в службу поддержки о том, что его посылку украл курьер. "В компании сообщили, с курьером будут разбираться", - добавил он.
В комментариях под постом пользователи поинтересовались у автора, что было в доставленном пакете. "Это был просто мерч! Свитер и рубашка. Вор, должно быть, был очень разочарован", - поиронизировал он. Другие комментаторы назвали глупым поступок курьера и отметили, что он должен был знать, что на крыльце большинства домов установлены камеры.
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