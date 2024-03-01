Бибера с женой сравнили с бродягами

Папарацци сняли канадского поп-исполнителя Джастина Бибера с женой у церкви, и звезд оценили в сети фразой "похожи на бродяг". Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail, передает Day.Az.

Отмечается, что 29-летний певец и его 27-летняя супруга - американская модель Хейли Болдуин - посетили храм в Лос-Анджелесе, США. Они прибыли на место на автомобиле Tesla Cybertruck стоимостью 90 тысяч долларов.

При этом музыкант предстал перед камерами в черной толстовке и удлиненных мешковатых брюках молочного оттенка. Кроме того, он намотал на голову шарф и надел поверх него капюшон. В свою очередь, избранница артиста примерила желтый свитер с синими, серыми и белыми ромбами и чрезмерно широкие джинсы.

Читатели издания высказались о внешнем виде звезд под публикацией. "Я подумала, что это бездомный", "Джастину нужно собраться с силами и перестать выглядеть как бродяга", "Похоже, он пытается подражать Канье Уэсту [скандальный американский рэпер]", "Они оба выглядят ужасно", "Похожи на пару бродяг", "Они снова одевались в темноте", - отметили юзеры.

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