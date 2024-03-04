Неожиданное предложение от блогера Гусейна Гасанова

- 185 000 манатов тому, кто... - ФОТО

Я заплачу 10 000 000 рублей (185 000 манатов - ред.) тому, кто познакомит меня с моей будущей женой.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации известного российского блогера азербайджанского происхождения Гусейна Гасанова в сторис Instagram.

"Знакомство должно произойти в течение этого месяца, до конца марта. Сами думайте, как будете знакомить", - написал Гасанов.

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