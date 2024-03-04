Возлюбленная Джейсона Стетхэма очаровала поклонников нарядом

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли посетила показ французского бренда Valentino, который состоялся 3 марта в рамках Недели моды в Париже. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

36-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли выбрала для мероприятия откровенный образ. Возлюбленная Джейсона Стетхэма вышла в свет в сером укороченном свитере, который дополнила юбкой-миди с экстремальным разрезом и бабочками. Модель также надела белые туфли на каблуках, серьги и золотую массивную цепь. Она несла в руке светлую сумку с золотой цепочкой. Знаменитость распустила волосы и сделала нюдовый макияж.

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с актером Джейсоном Стетхемом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году Роузи Хантингтон-Уайтли впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го модель сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Роузи и Джейсона появилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс. Звезды делятся в социальных сетях фотографиями с детьми, но до сих пор не показывают лицо девочки.