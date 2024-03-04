100-летняя женщина отметила свой 25-й день рождения

Жительница штата Оклахома (США), родившаяся 29 февраля 1924 года, отпраздновала столетний юбилей и 25-летие. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание USA Today.

Мэри Ли Форсайт родилась в високосный год. Несмотря на то, что в 2024 году женщине исполнилось 100 лет, и родственники никогда не обделяли ее вниманием, в предыдущие годы отмечая ее рождение 27, 28 февраля или 1 марта, именинница шутит, что ей всего лишь 25 лет.

Американка считает, что у нее замечательная жизнь. В беседе с журналистами она рассказала, что вышла замуж по любви и прожила с мужем 68 лет. Вместе с супругом она вырастила двоих детей. Именинница поделилась, что гордится тем, что работала машинисткой и стенографисткой. Также она отметила, что на протяжении всей жизни придерживалась христианских ценностей.

"В шесть лет я впервые преклонила колени перед алтарем и попросила Иисуса войти в мое сердце. Я никогда не жалела о прожитых годах и с уверенностью скажу, что каждый из них был замечательным", - отметила Форсайт.

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