Внезапно распечатанное на принтере фото удивило девушку

Пользовательница Reddit с ником Sosophia_ опубликовала на портале фото, внезапно распечатанное на ее принтере. Снимок удивил девушку, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторша разместила на портале картинку с пятью акулами, смотрящими в кадр. "Эта штука вышла из моего принтера. Все, кто подключен к нему, заявили, что не печатали ее", - подписала девушка публикацию.

Пользователи сочли увиденное забавным. "Это заставило меня громко рассмеяться. Это о многом говорит, потому что я сейчас в депрессии", "Акулы-призраки научились использовать наши технологии", "Не считая того, что ты не знаешь, откуда она взялась, это очень классная картинка", - высказались они в комментариях.

Также они предположили, что таким образом над девушкой могли подшутить соседи. По их словам, если у принтера есть функция подключения к Wi-Fi, то кто-то мог подсоединиться к устройству и отправить забавное фото на печать.

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