Бывшая медсестра заработала почти 300 тыс. долларов с помощью божества

Жительница Таиланда заработала более 10,5 миллиона бат (26,8 миллиона рублей) и объяснила свой успех благословением божества. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Thaiger.

31-летняя Навал Джамджурек, бывшая медсестра, ставшая застройщицей, поклоняется Тао Вессувану - божеству, которое заботится о человеческом мире. В начале карьерного пути она попросила у божества благословения на продажу 16 тысяч квадратных метров земли в ее проекте жилищного строительства.

Позже Джамджурек удалось заключить успешную сделку и выручить за проданный участок земли более 10,5 миллиона бат. Женщина заявила, что добилась успеха благодаря Тао Вессувану. В знак благодарности она сделала щедрое подношение божеству. Отмечается, что застройщица - не единственная, кому, по ее мнению, помог Тао Вессуван. В святилище божества нередко приходят и другие верующие. Так, один из местных жителей принес в храм цветы, благовония и свечи, чтобы поблагодарить Тао Вессувана за то, что тот помог ему выиграть в лотерею.

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