Наряд 31-летней сестры Хейли Бибер высмеяли в сети

Наряд сестры модели Хейли Бибер Алайи Болдуин обругали в сети фразой "одета как трехлетняя". Как передает Day.Az, соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци сняли 31-летнюю родственницу манекенщицы во время прогулки с мужем и дочерью. На размещенных кадрах она предстала в розовой шапке и шлепанцах, серых джоггерах и укороченной коричневой дубленке с белым мехом. При этом она надела на голову капюшон и дополнила образ солнцезащитными очками с оправой "кошачий глаз" и длинными теплыми носками.

Читатели издания высказались о внешнем виде женщины под публикацией. "Почему она одета как трехлетняя девочка?", "Она так оделась на спор?", "Ужасный вид", "Обычные скучные люди в уродливой одежде", - заявили юзеры.

Отмечается, что Болдуин запечатлели впервые после ареста 24 февраля. Известно, что сестру модели обвинили в том, что она напала на троих сотрудников бара Club Elan и бросила использованный тампон в бармена.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!