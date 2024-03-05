Самостоятельно сделавшая мужу предложение женщина поделилась опытом

Англичанка, сделавшая мужу предложение самостоятельно, рассказала, как пришла к такому решению. Своим опытом она поделилась с изданием Metro.

По словам 53-летней женщины, еще подростком она пообещала себе, что сама преклонит колено перед мужчиной. После десяти лет отношений она купила два золотых кольца и сделала будущему мужу предложение дома. "Я купила себе великолепное длинное платье из красного бархата и впечатляющее нижнее белье. Я выбрала вечер (7 апреля 2000 года, десятилетие нашей встречи), слишком нервничала, чтобы готовить, но нарядилась", - вспомнила она.

Вернувшийся с работы мужчина подумал, что избранница подготовилась к годовщине, но она протянула ему кольца. ""Будешь носить это, когда женишься на мне?" Я все еще помню его пораженный взгляд. Он не ответил, тогда я добавила, что это было предложение брака. Он согласился, и тогда мы отправились в местный ресторанчик праздновать", - рассказала англичанка.

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