Невеста показала на камеру второй свадебный наряд и восхитила зрителей

Невеста (имя и фамилия неизвестны) показала второй наряд на свадьбу и восхитила зрителей.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В размещенном видео рассказала, что после торжественной части данного события она решила переодеться. Так, она предстала перед камерой в белой шелковой пижаме, которая состояла из рубашки с короткими рукавами и шорт, и в пушистых тапках. "Да, я носила пижаму на своей свадьбе. Комфорт всегда превыше всего", - подписала она ролик.

Подписчики оценили смелый поступок невесты в комментариях под постом. "Очень нравится. Отличная идея!", "Моя подруга носила кеды под свадебным платьем вместо туфель", "Я сделала также и это было лучшее решение, которое я приняла в жизни", "Мне это чертовски нравится. Это твой день!" - высказывались они.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!