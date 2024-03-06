Девушка купила люксовое украшение в секонд-хенде

Блогерша Софи с никнеймом sophieee.327 купила люксовое украшение в секонд-хенде за бесценок и поделилась находкой в сети. Соответствующий пост появился в ее TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом sophieee.327 рассказала, что посетила комиссионный магазин, в котором случайно обнаружила женские серебряные часы итальянского бренда Gucci. При этом она уточнила, что стоимость ювелирного изделия составила 24 доллара.

По словам девушки, основываясь на информации, которая представлена в интернете, ей удалось выяснить, что упомянутое изделие является оригинальным.

Подписчики также оставили рекомендации для Софи в комментариях под постом. "Они действительно настоящие. Хороший способ определить это - найти маленькую надпись "SWISS" под цифрой 6 на циферблате", "Как и у всех качественных люксовых брендов, на их изделиях есть детали, на которые следует обращать внимание, чтобы убедиться, что перед вами подлинный товар", - написали они.

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