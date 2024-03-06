Известный ведущий оговорился в прямом эфире

Известный телеведущий, сотрудник телеканала CNN Джейк Тэппер оговорился в прямом эфире новостной программы, общаясь с постоянным представителем США при ООН Никки Хейли, и рассмешил пользователей сети. Этот фрагмент передачи опубликовали в соцсети X (бывшая Twitter).

Телеведущий обсуждал c Хейли ее конкурента на президентских выборах в США, республиканца Дональда Трампа. Тэппер предположил, что принятое в декабре 2023 года решение суда Колорадо не допускать политика до выборов можно объяснить неприязнью к нему.

Как уточнил журналист, неприязнь связана с тем, что в 2021 году Трамп участвовал в штурме Капитолия. При этом телеведущий перепутал слово insurrection (в переводе с английского - "мятеж") со словом erection (в переводе с английского - "эрекция"). "Они напомнили, что он участвовал в эрекции... Простите, в мятеже", - произнес Тэппер в эфире.

Многие пользователи сочли оговорку ведущего смешной. "Кажется, Тэпперу понравилась Хейли", "Трамп, как и большинство мужчин, рад поучаствовать в эрекции", "Наконец-то он сказал правду", - поиронизировали они.