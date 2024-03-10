Мужчина увидел ролики дочери-блогерши и неприятно удивился

Мужчина рассказал на Reddit, что увидел ролики своей 17-летней дочери-блогерши на YоuTube, неприятно удивился и потребовал от нее удалить канал. Автор поста попросил комментаторов высказать мнение по поводу его решения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам мужчины, недавно его дочь завела YouTube-канал, где обычно публиковала видео о макияже и уходе за собой. "Я до смешного не разбираюсь в таких вещах, так что не обращал особого внимания на то, чем она занималась. Ей это нравилось, ее отметки не ухудшились, так что я подумал, что все в порядке", - добавил рассказчик. При этом, как уточнил автор поста, он предупреждал дочь, что она может публиковать только те видео, которые смело могла бы показать отцу с матерью.

Однако спустя какое-то время друг мужчины отправил ему один из роликов с канала его дочери. Оказалось, что девушка выложила на YouTube кадры, на которых ее младший брат падает с лестницы. "Я не знал, что она публиковала видео с нашей семьей на YouTube, так что заглянул на ее канал. Оказалось, что многие из ее роликов посвящены братьям. Некоторые вполне невинные, но в других она попросту насмехается над братьями, а некоторые кадры смутили бы их. И я уверен, они не знали, что сестра их снимает", - пояснил рассказчик.

Мужчина заявил дочери, что разочарован ее поступком, и потребовал от нее удалить канал. Девушка в ответ указала, что у нее уже почти тысяча подписчиков и в будущем она могла бы зарабатывать с помощью канала. Она также пообещала не публиковать больше кадры со своей семьей. Однако рассказчик усомнился в ее обещании, поскольку счел, что дочь уже подорвала его доверие.

"Твоей дочери не следовало снимать людей без их разрешения и эксплуатировать свою семью ради лайков и подписчиков", "Это ненормально - зарабатывать деньги на насмешках и выставлении в неловком свете своих близких", "Зарабатывать на эксплуатации детей - это ненормально, и лучше всего пресекать такие вещи в зародыше", - поддержали автора поста комментаторы. Вместе с тем некоторые сочли, что в качестве наказания для дочери было бы достаточно удалить видео с ее братьями, а не весь канал. Мужчину также покритиковали за то, что он самостоятельно не изучил, какие ролики дочь публикует в сети.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!