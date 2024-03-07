Культовое фото поцелуя на Таймс-сквер спровоцировало скандал

Помощник заместителя министра по делам ветеранов США РимаАнн Нельсон потребовала убрать из ведомственных учреждений культовое фото поцелуя моряка и медсестры, сделанное на Таймс-сквер в день капитуляции Японии во Второй мировой войне. О произошедшем скандале сообщает Day.Az со ссылкой на New York Post (NYP).

Нельсон объяснила свое решение неэтичностью фотографии, так как на ней запечатлен акт без обоюдного согласия. Помощник замминистра также обвинила фотографию в несоответствии ценностям ведомства в отношении домогательств.

Это решение, по словам Нельсон, "отражает приверженность ведомства созданию уважительной и безопасной обстановки на рабочем месте", создает "травмоориентированную среду" и развивает "культуру инклюзивности и осведомленности".

На скандал в сети, вызванный решением помощника замминистра, отреагировал глава ведомства, министр по делам ветеранов США Денис Макдоноу. В соцсети Х он прояснил, что "изображение не запрещено в учреждениях министерства по делам ветеранов, и мы оставим его в наших учреждениях".

В публикации NYP приводятся воспоминания героини знаменитого фото, медсестры Греты Циммер Фридман. В 2005 году она заявила, что поцелуй "не был романтическим событием" и был связан со всеобщей радостью по поводу окончания войны.

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